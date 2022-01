HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für ASML nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 845 Euro belassen. Das vierte Quartal des Halbleiterausrüsters habe die weiterhin hohe Nachfrage bestätigt, schrieb Analystin Tammy Qiu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für das laufende Jahr seien die Aussichten solide, lediglich der Umsatz-Ausblick für das erste Quartal liege deutlich unter der Konsenserwartung. Hier gebe es allerdings lediglich Verschiebungen hin zum restlichen Jahr. Für ASML sprächen zudem die langfristigen Perspektiven wie etwa der Ausbau der Kapazitäten bei den Halbleiterhersteller./mf/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2022 / 06:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



