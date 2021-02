NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ASML nach der jüngsten GS Technology & Internet Conference auf "Buy" mit einem Kursziel von 528 Euro belassen. Hinter den Ausgaben für Halbleiterausrüstung stünden weiterhin zyklische und strukturelle Treiber, und auch die zunehmende Bereitstellung der 5G-Mobilfunktechnologie sei ein Wachstumsmotor, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf den Anbieter von Lithographiesystemen für die Chipindustrie verwies er auf robuste Endmärkte im laufenden Jahr./ck/edh



