LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Aroundtown auf "Underweight" mit einem Kursziel von 2,70 Euro belassen. Die Ergebnisse des ersten Quartals hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Paul May am Dienstag in einer ersten Reaktion auf den Zwischenbericht. Zudem stehe der Ausblick./ag/gl;