NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Aroundtown auf "Underweight" mit einem Kursziel von 2 Euro belassen. Bei den kontinentaleuropäischen Immobiliengesellschaften seien überwiegend die Renditen zu niedrig oder die Mieteinnahmen in Gefahr - oder gleich beides, schrieb Analyst Bart Gysens in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Oftmals seien die Portfolios mit zu viel Schulden finanziert. Letzteres stimme ihn bei Aroundtown vorsichtig./bek/tih;