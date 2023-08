NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aroundtown nach einer Telefonkonferenz zu den Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2,90 Euro belassen. Vorsicht sei weiterhin angebracht, schrieb Analyst Neil Green in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dafür sprächen mehrere Aussagen, die zum Beispiel die Entwicklung von Gewerbeimmobilien und die Immobilienbewertung betreffen. Im aktuellen Umfeld bevorzugt er deutsche Wohnimmobilienwerte./tih/edh;