FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Aroundtown vor der Hauptversammlung im Januar von 7,90 auf 7,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mehr Aktienrückkäufe durch das Immobilienunternehmen seien wahrscheinlich, schrieb Analyst Thomas Neuhold in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In den nächsten Monaten dürfte es weitere Neuigkeiten in puncto Kapitalverwertung geben. Die Aktie sei günstig zu haben./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.