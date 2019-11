HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Aroundtown nach einer Investorenveranstaltung in Berlin auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe seine positive Einschätzung des Anlagehintergrunds bestätigt, schrieb Analyst Julius Stinauer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Mietwachstum sei weiter exzellent und der mögliche Zusammenschluss mit TLG könnte den Aktionärswert erheblich steigern./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2019 / 07:58 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2019 / 08:00 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.