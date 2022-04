NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ArcelorMittal vor dem Start der Berichtssaison der europäischen Stahlunternehmen von 43 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Zahlen des ersten Quartals werden die unterschiedlichen Marktgegebenheiten für Kohlenstoff- und Edelstahl widerspiegeln, wie Analyst Luke Nelson in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie schrieb. Für Kohlenstoffstahl sollten sie solide sein und damit mit Blick das zweite Quartal zu höheren Markterwartungen führen. Bei Edelstahl hätten die Preise indes ein Plateau erreicht. ArcelorMittal sei weiterhin sein "Top Pick" im Sektor./ck/mis





Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2022 / 20:40 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2022 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.