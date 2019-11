NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ArcelorMittal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Dass das oberste Gericht in Indien nun die Übernahme des Stahlkonzerns Essar erlaubt habe, dürfte am Aktienmarkt kaum mehr Reaktionen hervorrufen, schrieb Analyst Luke Nelson in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2019 / 08:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2019 / 08:33 / GMT



