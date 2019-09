NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ArcelorMittal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 22,50 Euro belassen. Die Nettoverschuldung des Stahlkonzerns würde durch den Verkauf einiger Eisenerz-Standorte weniger stark sinken, als man erwarten würde, schrieb Analyst Luke Nelson in einer am Freitag vorliegenden Studie und verwies auf einen Medienbericht zu entsprechenden Überlegungen. Diese seien dem Bericht zufolge auch noch in einem frühen Stadium./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2019 / 16:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2019 / 16:26 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.