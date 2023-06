NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ArcelorMittal den Status "Negative Catalyst Watch" verliehen und erwartet damit kurzfristig negative Nachrichten von den Mitte Juli anstehenden chinesischen Stahlexport-Daten. Gleiches gelte für die Aktien der Wettbewerber Salzgitter und Voestalpine aus dem Stahlsektor sowie für die Papiere der Bergbaukonzerne Rio Tinto, BHP und Kumba schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die fundamentale Einstufung für ArcelorMittal laute weiter "Neutral" mit einem Kursziel von 25 Euro. Die chinesischen Stahlexporte dürften sich im Juni weiter beschleunigt und 10 Prozent der heimischen Jahresproduktion beziehungsweise 75 Prozent der Produktion in der EU erreicht haben. Damit drohten Produktionsrestriktionen und Quoten, welche schlecht für die Eisenerznachfrage wären, sowie Gegenwind für die Stahlpreise außerhalb Chinas./gl;