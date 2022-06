NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ArcelorMittal von 35 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Nina Dergunova passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre Annahmen mit Blick auf den Rückgang der Stahlpreise an und gefallenen Bewertungen im Sektor an. Die Expertin geht davon aus, dass die Preise aufgrund nachlassender Nachfrage weiter fallen dürften. Bei ArcelorMittal seien diese kurzfristigen Ertragsunsicherheiten eingepreist, wobei die Aktie vergleichsweise attraktiv bewertet sei./tav/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2022 / 03:00 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.