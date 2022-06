NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ArcelorMittal von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 48 auf 32,50 Euro gesenkt. Vor einem wohl wenig behaglichen Sommer sei in der Stahlbranche Vorsicht angesagt, schrieb Analyst Luke Nelson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Preise und Profitabilität seien deutlich gesunken, die Lagerbestände in Europa und China eher hoch und die Wirtschaftsaussichten mau, fasste der Experte die Misere zusammen. Er kappte seine Schätzungen und empfiehlt nur noch die schwedische SSAB. Papiere von ArcelorMittal setzte Nelson vor den Zahlen Ende Juli auf "Negative Catalyst Watch" und rechnet damit eher mit Kursschwäche./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2022 / 21:13 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2022 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.