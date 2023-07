ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ArcelorMittal auf "Buy" mit einem Kursziel von 30,70 Euro belassen. Für den Klimaschutz habe die Europäische Union 850 Millionen Euro an Fördermitteln für ein Stahlwerk im französischen Dunkerque abgesegnet, schrieb Analyst Andrew Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit sinke das Risiko durch den mittelfristigen Investitionsbedarf./tih/gl;