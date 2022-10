NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal nach einem Besuch in einem Werk in Indien auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Stahlkonzern habe einen positiven Ausblick auf die Nachfrage im Land gegeben und seine Investitionspläne genauer erläutert, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Konzern und sein Joint-Venture-Partner Nippon Stiel gingen aktuell davon aus, dass der Stahlbedarf in Indien bis 2030 um jährlich rund 8 Prozent anziehen dürfte./tav/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2022 / 11:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2022 / 19:05 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.