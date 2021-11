NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für ArcelorMittal nach Quartalszahlen von 40 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Stahlkonzern erziele weiterhin Rekordergebnisse und halte sein Versprechen, Barmittel an die Aktionäre zurückzugeben, indem er weiter umfangreich Aktien zurückkaufe, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2021 / 11:56 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2021 / 11:56 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.