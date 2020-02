ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für den Stahlgiganten ArcelorMittal nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Der Stahlkonzern habe im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Myles Allsop in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Prognose für das Jahr 2020 sei ermutigend, es werde unter anderem eine niedrigere Nettoverschuldung bis Ende 2020 angestrebt. Alles in Allem erwarte er eine positive Reaktion der Anleger./ssc/tih



