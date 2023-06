NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 190 US-Dollar belassen. Der Technologiekonzern dürfte auf seiner anstehenden Entwicklerkonferenz endlich sein Virtual- beziehungsweise Augmented-Reality-Headset vorstellen, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Frage sei, ob es lediglich eine hochpreise Ergänzung oder ein Game Changer werde./gl/mis;