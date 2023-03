NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 175 US-Dollar belassen. Jüngste Umfragen unter mehreren Mobilfunkunternehmen zu den Absatztrends in den USA belegten, dass die Nachfrage nach dem iPhone 14 im Vergleich zu Smartphones der Konkurrenz hoch bleibe, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/tih;