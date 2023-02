NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple nach Zahlen von 180 auf 175 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das abgelaufene Quartal sei einer der seltenen Fälle, in denen der iPhone-Konzern die Erwartungen verfehlt habe, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Nachfrage schwächle. Der Geschäftsausblick sei indes konservativ./mis/men;