NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 190 US-Dollar belassen. Die Lieferzeiten für die iPhone-Pro-Modelle hätte sich zu Beginn des neuen Jahres insgesamt weiter verbessert, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In der letzten Woche seien die Wartezeiten für die Kunden angemessener geworden./la/he;