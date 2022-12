NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple von 200 auf 190 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Er habe seine Erwartungen für den iPhone-Absatz im Weihnachtsquartal erneut nach unten revidiert, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte begründete dies mit den jüngsten Herausforderungen in der Lieferkette, mit denen der Konzern im Zusammenhang mit dem Montagewerk in der chinesischen Stadt Zhengzhou konfrontiert gewesen sei./la/he;