NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple vor der Vorstellung neuer Produkte auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Angesichts des zunehmend schwierigen Wirtschaftsumfeld dürfte der Fokus der Anleger auf den Preisen für die Geräte liegen, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies gelte noch mehr für die sogenannten Wearables wie die Ohrlautsprecher Air Pods oder die Apple Watch, weil ein Kauf solcher Geräte noch viel mehr von der generellen Konsumlaune der Menschen abhänge./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2022 / 22:15 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2022 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.