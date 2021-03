NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Apple trotz negativer Nachrichten auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Die Absatzzahlen der Smartphone-Hersteller in China seien im Februar im saisonal üblichen Rahmen gegenüber dem Vormonat gesunken, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die größten Rückgänge hätten allerdings ausländische Hersteller verzeichnet, wobei Apple am stärksten davon betroffen gewesen sei. Im Januar habe der iPhone-Hersteller allerdings auch kräftig zugelegt. Insgesamt seien die Daten mit Blick auf die in den neuen Mobilfunkstandard 5G gesetzten Hoffnungen wohl eher enttäuschend./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2021 / 08:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2021 / 08:57 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.