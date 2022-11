ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat Apple auf "Outperform" mit einem Kursziel von 184 US-Dollar belassen. Nach der Ankündigung des iPhone-Herstellers am 6. November, dass die Lieferung der Modelle 14 Pro und 14 Pro Max aufgrund von Covid-Beschränkungen eingeschränkt sei, habe sie die geschätzten Liefertermine in den USA verfolgt, schrieb Analystin Shannon Cross in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nun habe sie Verschiebungen festgestellt. Aber iPhone-Nutzer seien sehr treu, und die Verschiebung dürften daher eher zu verzögerten als zu entgangenen Verkäufen führen./ck/he;