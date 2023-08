ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 190 US-Dollar belassen. Die iPhone-Verkaufszahlen für den Monat Juni seien im Jahresvergleich um 2 Prozent gestiegen, verglichen mit einem Rückgang von 9 Prozent im Juni 2022, schrieb Analyst David Vogt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei habe der Absatz in den USA abgenommen, in China hingegen zugenommen./edh/la;