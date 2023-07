ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 190 US-Dollar belassen. Statistiken zum Wachstum der App-Store-Umsätze im vergangenen Quartal entsprächen in etwa dem, was er für den App-Store und das Dienstleistungsgeschäft im Vorjahresvergleich erwartet habe, schrieb Analyst David Vogt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./tih/men;