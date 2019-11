NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Apple von 188 auf 192 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Shows des neuen Angebotes TV+, deren Produktion teuer ist, dürfte Apple erst einmal nur schrittweise anbieten, während andere Shows sofort angeboten werden dürften, schrieb Analyst Rod Hall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sollte Apple eine zunächst bessere Kostenkontrolle ermöglichen. Apple könnte auch erst einmal die Technologie mit wenigen Nutzern testen wollen, bevor der Service einem breiteren Publikum zur Verfügung gestellt werde./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2019 / 20:43 / PST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.