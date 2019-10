NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Apple vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 165 US-Dollar belassen. Der iPhone-Hersteller dürfte mit soliden Ergebnisse und einer soliden Umsatzprognose aufwarten, schrieb Analyst Rod Hall in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Konzern könnte angesichts drohender Einfuhrzölle Chinas von vorgezogenen Bestellungen aus dem Land profitiert haben. Die Aktien seien derweil jedoch ausreichend hoch bewertet./bek/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2019 / 08:00 / PDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.