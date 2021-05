NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Apple auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 132 US-Dollar belassen. Die durchschnittlichen Verkaufspreise für die iPhone-Modelle seien im zweiten Geschäftsquartal um geschätzte 24 Prozent gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit der Einführung des iPhone im Jahr 2008, lobte Analyst Toni Sacconaghi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dagegen habe der iPhone-Absatz seine Prognose leicht verfehlt./edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2021 / 03:43 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.