FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Apple von 305 auf 295 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Bewertung der Aktie sei in den vergangenen Wochen attraktiver geworden, der Wandel des iPhone-Konzerns hin zu mehr Dienstleistungsangeboten sei aber als Kurstreiber für eine marktüberlegene Kursentwicklung nicht ausreichend, schrieb Analyst Jeriel Ong in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht Unsicherheiten im laufenden Quartal, für das er seine Schätzungen reduzierte./tih/la



