NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Apple von 195 auf 210 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In den vergangenen Monaten sei Künstliche Intelligenz (KI) zum gebräuchlichsten aller Schlagworte geworden, schrieb Analyst Andrew Uerkwitz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf der Apple-Entwicklerkonferenz sollte stattdessen, zumindest für einen Tag, Extended Reality (XR) heißestes Thema sein. Nach einigen Jahren Spekulation dürften die Amerikaner nämlich endlich ihr Virtual- beziehungsweise Augmented-Reality-Headset veröffentlichen. Dies werde einer der wichtigsten Tage der jüngeren Apple-Geschichte./ag/gl;