ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 US-Dollar belassen. Der Rückgang der iPhone-Verkäufe in den ersten beiden Monaten 2023 sei weitaus geringer als im vierten Quartal 2022, schrieb Analyst David Vogt in einer am Montag vorliegenden Studie. Er beließ seine Absatz- und Umsatzprognosen für den Kassenschlager des Elektronikkonzerns im ersten Kalenderquartal 2023 unverändert./edh/mis;