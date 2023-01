ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 US-Dollar belassen. Analyst David Vogt rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie mit Kennziffern, die beim Umsatz und dem Gewinn je Aktie etwas unter dem Konsens liegen. Er senkte seine eigenen Schätzungen wegen coronabezogener Störungen in China. Die iPhone-Nachfrage dürfte schwach gewesen sein, was aber auch allgemein erwartet werde./tih/jha/;