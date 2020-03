NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Apple von 370 auf 320 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er berücksichtige nun zusätzliche weltweite Filialschließungen des iPhone-Herstellers und ein sich schnell veränderndes Umfeld im Zuge der von den Regierungen eingeleiteten Maßnahmen gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus, schrieb Analyst Kyle McNealy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Geschäftsjahr 2021 sehe für Apple das Bild aber weiterhin freundlich aus. Viele Kurstreiber - etwa der 5G-Zyklus, das Geschäft mit direkt am Körper tragbaren Geräten (Wearables) und die Ausweitung des Service-Bereichs - seien nach wie vor intakt./ajx/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2020 / 01:18 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2020 / 01:18 / ET





