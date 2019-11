NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat A.P. Moller-Maersk mit "Underweight" und einem Kursziel von 7387 dänischen Kronen in die Bewertung aufgenommen. Der Einstufung lägen vor allem Bewertungsaspekte zugrunde, schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Strategie der Großreederei und deren Umsetzung schätze er durchaus. Die Dänen agierten jedoch in einem Branchenumfeld, das von einer latent niedrigen Rentabilität geprägt sei./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2019 / 17:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2019 / 17:40 / GMT



