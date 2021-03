ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat A.P. Moller-Maersk auf "Outperform" mit einem Kursziel von 17679 dänischen Kronen belassen. Auf der Hauptversammlung der Reederei hätten Aussagen von Chairman Jim Hagemann Snabe einen Bloomberg-Bericht über Verkaufsüberlegungen für Maersk Container Industries (MCI) bestätigt, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er würde einen solchen Schritt begrüßen, da der Bereich nicht zum Kerngeschäft gehöre./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2021 / 16:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





