NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat A.P. Moller-Maersk von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 18000 auf 17200 dänische Kronen gesenkt. Seit er die Aktie des Reedereikonzerns Ende September 2020 zum Kauf empfohlen habe, sei sie nun bereits um etwas mehr als 60 Prozent gestiegen, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der FTSE-World-Europe-Index dagegen um 20 Prozent. Zwar rechnet er weiter kurzfristig mit starken Ergebnissen der Dänen, sieht aber insgesamt nur noch begrenztes Aufwärtspotenzial./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2021 / 21:22 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.