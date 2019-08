NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat A.P. Moller-Maersk von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 9000 dänische Kronen belassen. Analyst Patrick Creuset hob in einer am Montag vorliegenden Studie unter anderem die anhaltend hohe Investitionsdisziplin der Reederei hervor. Insofern dürfte das Unternehmen nachhaltig eine Rendite auf den freien Barmittelfluss in Höhe von rund 10 Prozent erwirtschaften können./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2019 / 21:49 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



