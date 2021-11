NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AMS nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" belassen. Der österreichische Technologiekonzern habe insgesamt stark abgeschnitten, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einem ersten Kommentar am Dienstag. Der Markt dürfte derweil enttäuscht auf die Prognosen für den Umsatz und die Gewinnmarge (bereinigte Ebit-Marge) im letzten Jahresviertel reagieren./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2021 / 07:46 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2021 / 07:47 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.