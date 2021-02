ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für AMS von 25 auf 27 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er habe seine Umsatzprognosen etwas angepasst, um den starken iPhone-Verkäufen des Kunden Apple und einem positiven Zwischenbericht der Tochter Osram Rechnung zu tragen, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Freitag vorliegenden Studie zu den Aktien des Sensorherstellers. Wesentlicher sei aber, dass er wegen der stark verbesserten Margen bei Osram seine Gewinnschätzungen (Ebitda) deutlich anhebe. Hinzu komme unter anderem das weitere Kostensenkungspotenzial bei dem deutschen Lichttechnikspezialisten./la /gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2021 / 05:09 / UTC



