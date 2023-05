NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AMS-Osram nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10,50 Franken belassen. Wegen schwacher Endmärkte seien die Geschäftszahlen und der Ausblick des Sensorenherstellers ebenfalls schwach ausgefallen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die Markterwartungen mit Blick auf die Gewinne in diesem Jahr könnten nun um 20 Prozent oder mehr sinken./la/gl;