NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AMS-Osram auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10,50 Franken belassen. Die Aktie des Hightech-Unternehmens erscheine günstig bewertet, kurzfristige Kurstreiber fehlten gleichwohl, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/edh;