ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AMS-Osram von 7,40 auf 7,90 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Ergebnis im vierten Quartal sei vom konjunkturellen Umfeld gezeichnet gewesen, trotz der Bemühungen um die Integration von Osram und den Veräußerungen, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine Belastung seien zudem die Nachfrage in China sowie die Anpassungen der Lagerbestände bei den Kunden./AWP/ajx/tih;