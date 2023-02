NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AMS-Osram auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10,50 Franken belassen. Das vierte Quartal habe die Erwartungen leicht verfehlt, der Ausblick auf das erste 2023 liege erheblich unter den Marktschätzungen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/gl;