NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AMS-Osram von 6 auf 8 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Ausblick auf das dritte Quartal, die Maßnahmen des neuen Managements zur Portfolio-Struktur und die für die kommenden Jahre erwartete Margen- und Cashflow-Verbesserung hätten das Vertrauen in die Unternehmensziele gestärkt, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Montag vorliegenden Studie. Er bleibe aber bei seinem Anlagevotum, bis es weitere Belege für eine zumindest teilweise erfolgreiche Schulden-Refinanzierung gebe - dann habe die Aktie weiter Luft nach oben./gl/men;