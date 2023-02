FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für AMS-Osram nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 7,50 Franken belassen. Die Ergebnisse und der Ausblick des Hightech-Konzerns bestätigten die jüngsten Berichte über den Einsatz von MicroLED in Apple-Produkten, die sowohl gute als auch schlechte Nachrichten für AMS-Osram beinhalteten, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/gl;