FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für AMS-Osram nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 18 Franken belassen. Der Sensoren- und Lichttechnikonzern überrasche positiv, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach einem noch schwachen Ausblick im November sei der Ausblick auf das erste Jahresviertel nun besser ausgefallen. Trotz einer Stärke etwa mit LED-Technik habe sich das Gesamtbild der Aktie aber nicht wesentlich verändert./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2022 / 07:07 / GMT



