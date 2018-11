MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Ams nach einer Gewinnwarnung von 63 auf 42 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe nun seine Schätzungen an die neuen Ziele des Sensorenherstellers angepasst, schrieb Analyst Günther Hollfelder in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zugleich verwies er auf das überdurchschnittliche Wachstumspotenzial von 3D-Sensoren, das die Abhängigkeit vom Großkunden Apple verringern helfen könnte. Daher halte er an seinem Anlageurteil fest./ck/he



Datum der Analyse: 15.11.2018



