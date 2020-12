NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Amgen auf "Sector Perform" belassen. Dass das Asthma-Mittel Tezepelumab von Amgen und seinem Partner AstraZeneca in einer klinische Studie die angestrebten Ziele nicht erreicht habe, dürfte sich negativ auf die Aktie auswirken, schrieb Analyst Kennen Mackay in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion./gl/ck



